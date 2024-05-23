Свердловский облсуд оставил под арестом экс-главу Каменского округа

Свердловский областной суд оставил под стражей экс-главу Каменского округа Сергея Белоусова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Белоусов обвиняется по статье 289 УК РФ "Незаконное участие в предпринимательской деятельности" и части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". 8 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил бывшего чиновника под стражу до 14 июня 2024 года.

Однако адвокат Белоусова подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд и попросил отменить постановление райсуда. Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, облсуд не стал менять меру пресечения Белоусову, при этом сократив срок ареста на один день – до 13 июня включительно.

Напомним, осенью прошлого года в мэрии Каменского городского округа проходили обыски. Сообщалось, что они связаны с уголовным делом Сергея Белоусова, на тот момент уже покинувшего пост главы.