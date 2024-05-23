Главу свердловского ПВС МВД Луканина отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал начальника свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД РФ Александра Луканина.

Как сообщает пресс-служба суда, некий гражданин Александр Луканин, по версии следствия, может быть причастен к совершению тяжкого преступления, предусмотренного п. "е" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Идет ли речь о главе ПВС МВД, в суде раскрывать не стали. Не стали комментировать новость и в СКР по Свердловской области.

По данным суда, Луканину была избрана мера пресечения в виде двух месяцев в СИЗО, то есть - до 20 июля 2024 года включительно. Постановление в законную силу не вступило.