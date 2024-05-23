Для участников СВО налоги не повысят

Участников СВО не коснется повышение налогов на доходы, даже если они будут много зарабатывать. С таким предложением к Минфину обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Изменения не должны коснуться участников СВО. Возможно, что прогрессивная шкала и на них распространится в плане расчетов, но это недопустимо", - заявил Володин на парламентских слушаниях в Госдуме.

Министр финансов России Антон Силуанов согласился: "Мы поддержим это справедливое предложение".

В целом Госдума и Минфин хотят установить "более справедливую налоговую шкалу", где люди с более высокими доходами будут платить больше.