В столице Урала стартовал Европейско-Азиатский правовой конгресс

Европейско-Азиатский правовой конгресс стартовал в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба полпредства УрФО, в этом году конгресс посвящен памяти выдающегося государственного деятеля, а также одного из авторов Конституции РФ Сергея Алексеева.

"Конгресс традиционно собрал учёных и практиков из стран-участников ЕАЭС и ШОС, политиков, представителей органов государственной власти и бизнеса. Впереди у вас два дня обмена опытом, обсуждений по вопросам международно-правового сотрудничества, правового регулирования предпринимательской деятельности и другим направлениям деятельности", - говорится в телеграмме.

Напомним, что Европейско-Азиатский правовой конгресс проводится с 2007 года. В этот раз было решено почтить память Сергея Алексеева, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. Как отмечают в пресс-службе, значительная часть его жизни и профессиональной деятельности была связана именно с Екатеринбургом.