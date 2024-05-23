В Екатеринбурге собираются отремонтировать площадь перед монументом "Черный тюльпан"

В следующем году в столице Урала планируют отремонтировать площадь перед монументом "Черный тюльпан". Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Канал ссылается на сегодняшнее заявление вице-мэра Алексея Бубнова. Известно, что на площади планируется обновить фонтан. Однако реставрация фонтана довольно сложное мероприятие в плане финансов – сумма может доходить до десятков миллионов.

Стоит отметить, что последний раз памятник приводили в порядок в уже далеком 2009 году.

Напомним, недавно в Екатеринбурге прошло торжественное открытие памятника Герою Советского Союза, лидеру "Союза десантников России", генерал-полковнику Валерию Востротину. Монумент разместили на площади Советской Армии на территории мемориала "Черный тюльпан", рядом с памятником командующему Воздушно-десантными войсками Василию Маргелову.