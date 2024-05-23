Бизнес-миссия из Казахстана работает в Астраханской области

В Астрахани работает делегация казахстанских предпринимателей. Гости региона посещают астраханские предприятия и ведут переговоры с местными производителями. Бизнес-миссию организовал Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

Центр действует в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ. Центр курируется Минэкономразвития региона.

Казахские предприниматели уже провели B2B-переговоры, осмотрели производственные мощности ООО ПКФ «Дюна-Аст», ООО «Некст», НМК «Трейд», ООО «Сибус Хорека», сообщили в министерстве экономического развития Астраханской области. Делегация также побывала на производственных площадках ООО ПКФ «Сардоникс» и «Каспийские деликатесы».

«Переговоры прошли очень успешно. Была возможность попробовать астраханский мед, консервы, варенье из арбуза и дыни, другие деликатесы. Во время осмотра предприятий большой интерес наши гости проявили к продукции астраханских компаний», — отметила руководитель ЦПЭ Юлия Голубкина.

Напомним, ЦПЭ в 2022-2023 годах организовал две реверсных бизнес-миссии из Республик Беларусь и Казахстан. Они стали результативными для астраханских компаний — были заключены ряд экспортных контрактов.

Накануне в центре «Мой бизнес» туроператоры из Республики Казахстан встретились с представителями туристической индустрии Астраханской области. В мероприятии приняли участие заместитель министра экономического развития региона Ляйсян Шафикова, руководитель Астраханского фонда поддержки малого и среднего бизнеса Ирина Азарова.

«Мы открыты к диалогу, готовы реализовывать совместные проекты, которые пойдут на пользу и Астраханской области, и Республике Казахстан. В нашем регионе есть уникальные по своей красоте территории, а также туристические компаний, обеспечивающие превосходный сервис. Уверена, многие жители республики смогли бы здесь прекрасно отдохнуть», — приветствовала гостей региона руководитель фонда.

Туристические компании Астраханской области и Казахстана провели презентации собственных продуктов. Ляйсян Шафикова со своей стороны отметила, что министерство экономического развития региона будет всячески содействовать укреплению взаимодействия с потенциальными партнерами.