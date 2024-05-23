Вице-мэр Екатеринбурга пообещал постараться завершить дорожные работы на Московской за 1,5 недели

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заверил, что дорожные работы на улице Московской должны завершиться уже через 1,5 недели. Об этом он рассказал в ходе пресс-тура.

Напомним, что из-за ремонта дорожного полотна строители вынуждены утром и вечером перекрывать движение на участке. Из-за этого образуются пробки, на которые уже успели пожаловаться городские водители.

Как передает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с мэрией, чиновник пообещал переговорить с руководством организации и минимизировать неудобства.