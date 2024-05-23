Депутаты заксобрания Пермского края приняли досрочную отставку депутата Алексея Инюткина

Депутаты заксобрания Пермского края приняли отставку депутата Алексея Инюткина, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято на сегодняшнем заседании. С инициативой выступил сам депутат. Его полномочия будут прекращены с 24 мая.

Алексей Инюткин был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края IV созыва в сентябре 2021 года по одномандатному избирательному округу №20 (Чернушинский, Куединский и Уинский округа).