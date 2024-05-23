Задержан замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин

Продолжаются задержания высокопоставленных военных чиновников. По данным "Коммерсанта", задержан замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Он также является начальником Главного управления связи ВС РФ. Источник издания в правоохранительных органах сообщает об обысках у генерала по делу о предполагаемых махинациях. Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР.

В 2020 году по делу о махинациях и коррупции при поставках оборудования в вооруженные силы был арестован прошлый заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Генерал Арсланов был обвинен в мошенничестве и получении взятки.

Напомним, на фоне смены министра обороны России были задержаны и арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Они обвиняются в получении взяток. По делу о мошенничестве был арестован экс-командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.