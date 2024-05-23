Власти Сургута изменят автобусные маршруты после массовых жалоб горожан

Власти Сургута решили изменить автобусные маршруты после массовых жалоб жителей в соцсетях, сообщает NEFT.

Горожане жалуются, что вместо 20 минут, автобусы приходится ждать 45 минут и более. Длительное время ожидание автобусов горожане связывают с уходом с нескольких маршрутов частной компании "Центр". Сургутяне пишут, что пока ждут свой маршрут, мимо проезжает "куча других автобусов с одинаковыми маршрутами".

В администрации отмечают, что неравномерное распределение связано с отсутствием отдельной полосы для автобусов. В часы "пик" из-за пробок автобусы не успевают приехать вовремя, из-за чего происходит нарушение регулярности движения. Сейчас власти планируют изменить расписание и скорректировать некоторые маршруты.

В июне "СПОПАТ" выпустит еще 10 новых автобусов на маршруты города.

Напомним, 30 апреля у частной компании "Центр", обслуживающей эти маршруты, истек срок договора. В компании сообщили, что 194 человека остаются без работы.

По данным предприятия "Центр", новый договор не подписан, поскольку условия в компании посчитали неприемлемыми. В организации отмечают, что цена договора не соответствует затратам на сегодняшний день. Убытки компании за первый квартал текущего года составили почти 5,7 млн руб. В компании заявили, что их не устраивает цена за километр пробега. Также перевозчик утверждает, что новый договор, который предлагалось заключить с 1 по 31 мая, содержал неприемлемый для работы организации пункт, о том, что муниципальная компания "СПОПАТ" вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора без объяснения причин.

Директор "СПОПАТ" Александр Попов заявил, что происходящее оценивают как попытку оказать давление на СПОПАТ с целью еще больше увеличить тариф в пользу частного перевозчика.

Следственный комитет Югры начал доследственную проверку. Отметим, что в комментариях на странице администрации Сургута в социальной сети "ВКонтакте" горожане требуют вернуть маршруты частному перевозчику: жалуются на давки, долгое ожидание автобусов и их техническое состояние. Кроме того, в сети была создана петиция с требованием вернуть частного перевозчика.