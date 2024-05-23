Современную школу с центром детских инициатив и литературной гостиной возведут по нацпроекту в Заельцовском районе Новосибирска

В активно застраиваемом Заельцовском районе Новосибирска возводится новая школа, состоящая из двух блоков: учебного площадью около 18 тысяч кв.м., и спортивного площадью более 2,7 тысяч квадратов. Школа по ул. Кубовой – один из объектов, который строится в регионе по нацпроекту «Образование», сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Министр строительства региона Алексей Колмаков посетил стройплощадку школы и оценил темпы реконструкции объекта. Он отметил, что создание новых школьных мест и строительство современных учреждений образования – основной вектор работы Правительства региона. Для этого в регионе реализуется целый ряд областных программ, привлекаются федеральные средства в рамках национальных проектов.

«Школа по ул. Кубовой – один из объектов, который строится в регионе по нацпроекту «Образование». По проекту здание рассчитано на 825 учеников, для которых в школе будут созданы самые современные условия как для получения общего образования, так и для развития творческих способностей, реализации спортивного потенциала. Сегодня подрядчик ООО «СУ РСТ» активно возводит корпуса обоих зданий, завершает работы по выносу транзитных сетей с территории школы, прокладывает инженерные сети, необходимые для эксплуатации школы. Уже в следующем году школа откроет двери для своих воспитанников», – отметил Алексей Колмаков.

Помимо учебных классов, в школе запланированы помещения для дополнительного образования, кабинеты экологии, робототехники, радиомоделирования, технического моделирования, правил дорожного движения, литературная гостиная, студия школьного телевидения и звукозаписи, а также центр детских инициатив для старших классов. В спортивном блоке расположены большой и малый спортзалы с трибунами.

По словам руководителя проекта Павла Савоськина, ежедневно на объекте работает более 100 человек, темп набран высокий, на площадку завезены все необходимые стройматериалы.

Министр строительства Алексей Колмаков напомнил, что сегодня по строительной программе в работе в разных стадиях – проектирование и строительство – находится 22 объекта образования, из них 6 объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.