23 Мая 2024
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Образование Новосибирская область
Фото: nso.ru

Современную школу с центром детских инициатив и литературной гостиной возведут по нацпроекту в Заельцовском районе Новосибирска

В активно застраиваемом Заельцовском районе Новосибирска возводится новая школа, состоящая из двух блоков: учебного площадью около 18 тысяч кв.м., и спортивного площадью более 2,7 тысяч квадратов. Школа по ул. Кубовой – один из объектов, который строится в регионе по нацпроекту «Образование», сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Министр строительства региона Алексей Колмаков посетил стройплощадку школы и оценил темпы реконструкции объекта. Он отметил, что создание новых школьных мест и строительство современных учреждений образования – основной вектор работы Правительства региона. Для этого в регионе реализуется целый ряд областных программ, привлекаются федеральные средства в рамках национальных проектов.

«Школа по ул. Кубовой – один из объектов, который строится в регионе по нацпроекту «Образование». По проекту здание рассчитано на 825 учеников, для которых в школе будут созданы самые современные условия как для получения общего образования, так и для развития творческих способностей, реализации спортивного потенциала. Сегодня подрядчик ООО «СУ РСТ» активно возводит корпуса обоих зданий, завершает работы по выносу транзитных сетей с территории школы, прокладывает инженерные сети, необходимые для эксплуатации школы. Уже в следующем году школа откроет двери для своих воспитанников», – отметил Алексей Колмаков.

Помимо учебных классов, в школе запланированы помещения для дополнительного образования, кабинеты экологии, робототехники, радиомоделирования, технического моделирования, правил дорожного движения, литературная гостиная, студия школьного телевидения и звукозаписи, а также центр детских инициатив для старших классов. В спортивном блоке расположены большой и малый спортзалы с трибунами.

(2024)|Фото: nso.ru

По словам руководителя проекта Павла Савоськина, ежедневно на объекте работает более 100 человек, темп набран высокий, на площадку завезены все необходимые стройматериалы.

(2024)|Фото: nso.ru

Министр строительства Алексей Колмаков напомнил, что сегодня по строительной программе в работе в разных стадиях – проектирование и строительство – находится 22 объекта образования, из них 6 объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: школа, нацпроект, объекты образования, проектирование, строительство школ


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