Суд рассмотрит дело о крупнейшей в России взятке биткоинами – более 7 миллиардов рублей

В июне суд начнет рассматривать дело о крупнейших в истории современной России взятках, причем данных в биткоинах.

Под следствием находится экс-глава следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев. Ему вменяют 10 эпизодов взяточничества на сумму более $1,5 млн и 2718 биткоинов. Именно криптовалюта делает Тамбиева потенциально рекордным взяточником – по текущему курсу это число "битков" стоит 7,3 млрд руб., пишет "Коммерсант".

Интересно, что первоначально дело должен был рассматривать суд в Москве, но Верховный суд России согласила с Генпрокуратурой в том, что за время работы в столичном СКР Тамбиев мог обзавестись связями в судейском корпусе Москвы. Поэтому дело будут рассматривать судьи из Балашихи.

Дело было возбуждено по заявлению хакера Марка Бергмана.

По версии следствия, Тамбиев вымогал взятки с участников хакерской группировки Infraud Organization. Эти хакеры продавали в даркнете краденные данные банковских карт.

Тамбиев вину не признает, считает, что хакеры оговаривают его, чтобы прикрыть собственные правонарушения.