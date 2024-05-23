23 Мая 2024
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Фото: скриншот видео с телеграм-канала &quot;Авиаторщина&quot; / t.me/aviatorshina

В больнице рассказали о состоянии техника, попавшего под самолет "УА"

Технику, на которого в аэропорту "Кольцово" наехал самолет "Уральских авиалиний", вероятно, пришлось ампутировать ногу. По крайней мере, такое утверждение дает Telegram-канал "Авиаторщина".

"Мужчина получил переломы обеих ног. Одну из них, с множественными переломами и размозжением мягких тканей, пришлось ампутировать", - говорится в сообщении канала.

В пресс-службе 36-й городской больницы Екатеринбурга Накануне.RU не смогли подтвердить данную информацию, ссылаясь на отсутствие разрешения пациента и семьи комментировать детали его лечения. Но сообщили, что пострадавший все еще находится в тяжелом состоянии.

Также появились кадры и подробности инцидента. Как сообщает "Авиаторщина" со ссылкой на Росавиацию, выпускающий техник стоял спиной к самолету и ждал от командира воздушного судна команду на отключение самолетного переговорного устройства для связи с экипажем. Однако командир после запуска двигателей такую команду не подал, а получив от диспетчера разрешение на руление, снял самолет с тормоза и двинулся вперед. При этом КВС должен был дождаться, когда техник отсоединится от борта, выйдет в зону видимости и подаст сигнал рукой.

Наезд борта "Уральских авиалиний" на техника в екатеринбургском аэропорту "Кольцово"(2024)|Фото: скриншот видео с телеграм-канала "Авиаторщина" / t.me/aviatorshina

После инцидента, Росавиация также выпустила оперативные рекомендации для эксплуатации воздушного судна. Сотрудникам авиакомпаний рекомендовано повторно изучить технологию взаимодействия во время буксировки, запуска двигателя, выруливания с места стоянки и заруливания. Работники также должны повторно изучить меры безопасности при обслуживании воздушного судна с запущенным двигателем.

Напомним, что по некоторым данным, всю команду самолета, наехавшего на человека, отстранили, из-за чего рейс пришлось задержать. Позднее следственный комитет возбудил уголовное дело.

Теги: Кольцово, Екатеринбург, самолет, больница, техник, наезд


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