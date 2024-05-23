В Новоуральске пенсионерка лишилась денег, поверив в подключение вышек 5G

Полиция Новоуральска предупреждает о новой уловке мошенников. Теперь аферисты представляются оператором сотовой связи и заявляют о подключении вышек 5G.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, жертвой злоумышленников стала 69-летняя жительница города. Лжепровайдер сообщил пенсионерке, что сейчас оператор связи подключает вышки нового стандарта связи 5G, из-за чего у абонента якобы может измениться номер телефона. А чтобы сохранить привычный номер, нужно "настроить SIM-карту".

Пенсионерка, следуя указаниям мошенников, предоставила удаленный доступ к своему телефону. Те заставили ее зайти в личный кабинет своего банка, чтобы удостовериться, что привязанный номер телефона не изменился в связи с переходом на 5G. А через два дня пожилая женщина обнаружила, что на ее имя открыт кредит, а деньги уже переведены неизвестному. После этого она обратилась в полицию.

Там возбудили уголовное дело. В МВД призывают ни при каких обстоятельствах не давать никому доступ к телефону, кем бы не представлялись звонящие.

Напомним, также мошенники не оставляют попыток обмануть жителей Новоуральска от имени главы города Вячеслава Тюменцева.