СМИ: Подозреваемые в экстремизме футбольные фанаты-радикалы из Тулы уехали на СВО

Подозреваемые в экстремистской деятельности фанаты футбольного клуба "Арсенал" из Тулы полным составом уехали на СВО, передает Mash. По данным канала, группировка радикалов под названием "Киборги" вступила в ряды 106-го разведывательного отряда.

В группе около десяти человек. Ранее ими заинтересовались сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом. Причиной стали признаки экстремистской пропаганды в социальных сетях.

Прокуратура потребовала признать "Киборгов" экстремистской организацией и запретить их деятельность в России. Иск направили в Тульский областной суд. Заседание назначено на 5 июня.