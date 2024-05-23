Бывший сотрудник ОБСЕ заявил, что Киев искажал отчеты миссии

Отчеты, которые из Донбасса передавали наблюдательные миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Киев, постоянно там искажались. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал бывший сотрудник миссии подполковник в отставке Ральф Боссхард.

Он сказал, что от двух швейцарских наблюдательных миссий знает, что между отчетами, которые они писали и отправляли в штаб-квартиру ОБСЕ в Киев, и отчетами, которые получили в Вене, была достаточно большая разница. Явно вносились правки в Киеве и, скорее всего, в Вене. А первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг как-то сказал ему, что он не может сообщать обо всем полностью.

На мнение самих наблюдателей Киеву было наплевать, уверен Боссхард.