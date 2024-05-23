В Югре полицейского оштрафовали на 2,5 миллиона за взятку в 36 тысяч рублей

Бывшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Кондинскому району признали виновным в получении взятки в значительном размере, с вымогательством и в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В июле 2023 года полицейский потребовал от урайца 36 тысяч рублей. В обмен на взятку полицейский пообещал не сообщать работодателю мужчины о том, что он напился в командировке и потерял служебное удостоверение. Опасаясь возможных негативных последствий ураец заплатил участковому.

Суд приговорил бывшего полицейского к ограничению свободы сроком на год и шесть месяцев, штрафу в размере 2 млн 530 тыс. руб., лишению права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе или в органах местного самоуправления сроком на три года