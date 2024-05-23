ЛДПР предлагает платить 200 тысяч рублей россиянкам, родившим до 25 лет

ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о выплате единовременного пособия в 200 тыс. руб. женщинам, родившим ребенка до 25 лет. Предлагается выплачивать деньги вне зависимости от материального положения родившей девушки, говорится в тексте законопроекта.

Авторы инициативы указывают на то, что в последние десять лет в России значительно снизилась рождаемость, что может привести к демографической катастрофе.

При этом средний возраст матери при рождении первого ребенка приближается к 30 годам, а количество "женщин репродуктивного возраста сокращается с каждым годом", передает ТАСС.

Выплаты в ЛДПР предлагают ввести с 2025 года.

Примечательно, что демографы не видят проблемы рождении первого ребенка – готовые к этому женщины и так его родят. Проблема состоит в нежелании рожать второго и третьего, от которых как раз и зависит демографическая ситуация. Отмечается, что большая часть абортов в России приходится на уже имеющих хотя бы одного ребенка женщин, часто состоящих в браке.

В ЛДПР не приводят расчетов, позволят ли дополнительные 200 тыс. руб. сделать успешную карьеру или получить образование, чтобы обеспечить себя и своего ребенка.