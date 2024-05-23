Самозанятым северянам предложено досрочно назначать пенсию

Порядок исчисления пенсионного стажа самозанятых северян необходимо изменить в пользу людей. С таким предложением выступил председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов. Обращение будет направлено в Госдуму.

В настоящее время на Севере самозанятым, которые платят все положенные налоги и добровольно делают отчисления в Социальный фонд России, засчитывают этот период в страховой стаж, но при этом он не считается "северным" стажем, дающим право на назначение пенсии досрочно. При этом предприниматели, применяющие другие налоговые режимы, при таких же условиях могут рассчитывать на "северную" пенсию. Для ее досрочного назначения необходимо отработать на Севере минимум 15 лет, а общий страховой стаж должен быть не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Абрамов предлагает включать в стаж для досрочного назначения страховой пенсии по старости периоды работы в районах Крайнего Севера с использованием налога на профессиональный доход, если в течение них производилась уплата страховых взносов. Инициативу поддержала Парламентская ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье".

Сейчас в России более 10 млн самозанятых. Всего в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях проживают около 10 млн россиян, самозанятых из них около полумиллиона. Ежедневно к этому налоговому режиму по всей России присоединяются более 8,5 тыс. человек.