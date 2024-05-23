ХК "Автомобилист" сохранил весь тренерский штаб на сезон-2024/25

Тренерский штаб "Автомобилиста" на сезон-2024/25 остался без изменений. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского хоккейного клуба.

Руководить командой продолжит Николай Заварухин. Помогать ему будут пять специалистов, которые работали в штабе уральской команды и в прошлом сезоне.

Тренерский штаб ХК "Автомобилист" на сезон-2024/25:

Главный тренер – Николай Заварухин;

Тренеры – Владимир Воробьев, Олег Ореховский, Алексей Кривченков;

Тренер вратарей – Вадим Тарасов;

Тренер по ОФП – Алексей Рябков.

В конце апреля в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, на которой президент "Автомобилиста" Андрей Козицын одним словом оценил исторический сезон команды. Клуб впервые в своей истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина и выиграл бронзовые медали КХЛ. После такого успеха контракт с главным тренером был немедленно продлен.

Также игра "Автомобилиста" против петербургского СКА возглавила топ-10 матчей прошлого сезона по версии болельщиков.