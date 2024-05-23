В Нижневартовске инвалиды умирают, не дождавшись расселения

Прокуратура готовит серию исков к мэрии Нижневартовска из-за плохой работы с расселением инвалидов, сообщает "Муксун".

По данным издания, прокурор Нижневартовска Александр Еременко во время заседания комитета по соцразвитию в думе города высказал претензии к чиновникам из-за обеспечения жильем инвалидов, которые проживают на верхних этажах и не могут выйти из дома из-за проблем со здоровьем.

"Мы пойдем с массовыми исками, и будем в интересах каждого инвалида их подавать. Мы сталкиваемся с парадоксальной картиной бесконечного обжалования, чтобы оттянуть процесс [расселения]", — заявил он.

По словам Еременко, четверо из шести заявителей умирают, стоя в очереди на расселение, что свидетельствует о затягивании процесса с расселением. Чиновники, в свою очередь, заявляют об отсутствии средств в бюджете. Прокурор в целом оценил неудовлетворительно работу мэрии в этом вопросе, по его мнению, иски помогут выбить деньги из окружного бюджета для решения этой проблемы.