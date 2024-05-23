Над Белгородом и районом отражена атака ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что над Белгородом и районом сработала система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Белгороде после прямого попадания снарядов пострадали два детских лагеря: в одном повреждена хозпостройка, во втором – поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 "квадратов".

В Белгородском районе в селе Таврово в трех частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В двух частных жилых домовладениях осколками посечены кровли гаражей. Также осколками посечен один автомобиль. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения, сообщил Гладков в своем telegram-канале.