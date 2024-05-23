На праймериз "Единой России" заявились больше ста участников СВО

К региональным выборам 8 сентября "Единая Россия" проведет праймериз в 13 регионах. На них заявились в общей сложности 103 участника СВО – это 3,2% от общего числа кандидатов. Больше всего военнослужащих (в том числе мобилизованных) заявилось на предварительный отбор в Москве, Крыму, Севастополе и Тыве.

Самым привлекательным для участников СВО региональным парламентом стала Мосгордума: здесь 15 из 356 человек, заявившихся на праймериз, принимали участие в боевых действиях.

В этом году "Единая Россия" повысила шансы на победу в праймериз для СВО-шников – им добавят 25% к итоговому результату.

По данным "Коммерсанта", среди заявившихся на праймериз "Единой России" в Москве военнослужащих половина – мобилизованные, в том числе есть такие, которые прямо сейчас находятся в зоне СВО. Есть контрактники, есть кадровые офицеры, есть ветеран.

В Тыве праймериз "Единой России" начались со скандала. Бывший глава республики, ныне – вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол заявил, что некие "молодые лица в пиджаках" звонят бойцам СВО, желающим поучаствовать в праймериз и угрожают "выдать им волчий билет, если они не снимут свои кандидатуры". Он не уточнил, что это за люди, в местном отделении "Единой России" заявили, что ни на кого давления не оказывали.