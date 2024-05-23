23 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Издержки цифровизации". Банк в 10 раз увеличил платежи по ипотеке бойцу СВО

Уральцу, сражающемуся на СВО, внезапно "пересчитали" платежи по ипотеке и начали выставлять суммы в 10 раз больше обычных. Вопросом заинтересовался депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Помимо увеличения ежемесячного платежа, размер пени, как утверждает депутат, также стал космическим. Полгода боец обращался в техподдержку, однако результатов это не дало, а средства все продолжали автоматически сниматься с карты солдата.

"Тревога у нашего героя нарастала. Ему бы идти на штурм врага, но его голова была занята тем, что семья с ребенком без денег сидит, что по ипотеке "незапланированные просрочки" и у семьи есть риск остаться вообще без квартиры", - пояснил депутат.

Иванов решил не обращаться напрямую в ЦБ, а попробовать решить вопрос с банком через собственные каналы. Там к истории бойца отнеслись серьезно и в ручном режиме провели расследование. Как пояснили депутату, в банковской системе произошел сбой, который уже в течение суток был устранен.

"С одной стороны хорошо, что проблему конкретного человека удалось оперативно решить. С другой – чем больше мы погружаемся в цифровизацию, тем выше риск повторения подобных инцидентов. В любом банке. Любая цифровая система имеет свойство давать сбои. Поэтому надо работать над повышением качества обратной связи с клиентами. Это важно, все-таки людские судьбы на кону", - добавил депутат.

Теги: Госдума, Иванов, СВО, банк, платеж, ипотека


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