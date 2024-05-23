На Среднем Урале ищут 5-летнюю девочку, которую может прятать ее отец

На Среднем Урале ищут 5-летнюю девочку. Ребенка от матери может прятать ее собственный отец, который тоже находится в розыске.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, разыскиваются Сергей Пчельников 1996 года рождения и его дочь Арина 2019 года рождения. По решению суда Пчельников был обязан передать девочку ее матери для совместного проживания. Однако мужчина не сделал этого и исчез вместе с ребенком.

Судебные приставы полагают, что Арину, возможно, прячет ее отец. Установлено, что девочка не посещает медицинских и образовательных учреждений. Отец также скрывает свое местонахождение и находится в розыске.

У приставов есть основания считать, что ребенок может находиться в Каменске-Уральском, Екатеринбурге, городах Свердловской области или Краснодарского края. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении отца и дочери, просят сообщить ее в ГУФССП по Свердловской области по одному из этих телефонов: 8 (343) 362-28-68, 362-28-19, 8 (3439) 32-10-70.

Напомним, недавно в Екатеринбурге нашли 3-летнего ребенка, которого в Ростове похитил его отец.