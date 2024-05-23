В Грузии связали критику закона об иноагентах и "второй фронт"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе полагает, что интерес к принятию в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и его критика вызваны, в частности, тем, что от Тбилиси с начала конфликта на Украине требовали открытия "второго фронта".

По его словам, в этом замешана "партия глобальной войны", которая имеет влияние на разные страны. Кобахидзе не уточнил, какая именно сила понимается под этим термином, отметив, что "в конечном итоге координация осуществляется из одних рук". По его мнению, Евросоюзу и США необходима "деолигархизация", пишет РБК.

Конгресс США собрался рассмотреть законопроект о санкциях против грузинских политиков из-за закона об иностранных агентах. Америка недовольна тем, что правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" будто бы все более явно проводит политику примирения с Россией и отходит от либерально-западнических идей, а также укрепляет связи с Россией и Китаем, что для США недопустимо. Чиновники, ответственные за разработку и продвижение закона, могут столкнуться с заморозкой активов и запретами на передвижение.