Добычу воблы могут надолго запретить

Министерство сельского хозяйства России запретило до конца 2024 года промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море.

Как заявил глава региона Игорь Бабушкин, что одна из самых популярных рыб находится на грани исчезновения. Эту рыбу губернатор назвал достоянием региона. Поймать воблу можно только там, а в Роспатенте даже зарегистрирован бренд "Астраханская вобла".

Ученые считают, что запрета всего на один год не хватит, а главная проблема не в том, что воблу ловят, а в том, что существующие на Волге и Каспии условия не позволяют этой рыбе воспроизводиться.

В настоящее время состояние запасов воблы характеризуется как "депрессивное": в 2025 году его прогнозируют в объеме 16,9 тыс. т, что на 2 тыс. т ниже уровня 2024 года и ниже минимальной величины запаса 20 тыс. т, необходимой для самовоспроизведения популяции. Ее сокращение за последние 100 лет огромное, сообщают "Известия".