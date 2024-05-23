Браки участников СВО могу разрешить заключать онлайн и по биометрии

Госдуме предложили разрешить участникам специальной военной операции заключать брак дистанционно.

Для этого предполагается использовать видеосвязь или биометрические данные. Соответствующая инициатива содержится в заключении Ассоциации банков России на проект закона, который был внесен в Думу зимой, чтобы поддержать спутниц военнослужащих, участвующих в СВО.

Также банкиры считают, что право на официальное признание фактических отношений нужно распространить на все категории россиян, которые рискуют своей жизнью для страны, например, на сотрудников пограничной службы и правоохранительных органов.

По словам экспертов, данные изменения важны, поскольку позволят получать меры поддержки и наследство не только официальным, но и фактическим членам семьи участников спецоперации. Также они дают возможность в принципе для признания легитимными любых так называемых гражданских отношений, сообщают "Известия".