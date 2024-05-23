Аферисты стали получать доступ к "Госуслугам" через старые SIM-карты

Мошенники стали получать доступ к аккаунтам на "Госуслугах", покупая бывшие в использовании SIM-карты.

По словам экспертов, за последние месяцы произошло не менее десятка случаев, когда злоумышленники получали доступ к аккаунтам "Госуслуг" через мобильные номера, поступившие в повторную продажу. Аферисты пытаются восстановить пароль через SMS в сервисе "Госуслуги", крупнейших банках и социальных сетях. Взломанные аккаунты выставляют на продажу в даркнете.

По словам аналитиков, около 60% поступающих в продажу SIM-карт привязаны к мобильным номерам, использовавшимся ранее, вероятность успеха более чем велика. Наличие привязки сервисов к мобильному номеру невозможно проконтролировать и отключить на уровне оператора, поэтому номера поступают в продажу в таком виде, в каком пользователи их бросают. При этом самому владельцу восстановить доступ после того, как он лишился номера, практически невозможно.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что "Госуслуги" надежно защищены и "предоставляют все инструменты для того, чтобы обезопасить аккаунт" однако пользователям следует бережно относиться к своим данным и не сообщать их третьим лицам, сообщают "Известия".