Российские авиакомпании обяжут фиксировать температуру в самолетах до и после взлетов

Авиакомпании России должны установить допустимую температуру в самолетах во время посадки пассажиров на борт, в ожидании взлета авиалайнеров и в полете.

Как сообщил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, высокая температура на борту авиалайнера — одна из самых распространенных причин для жалоб пассажиров, из-за которой у некоторых из них обостряются хронические заболевания, а иногда это приводит и к тяжелым последствиям для здоровья. Так законодатель прокомментировал ответ ему Минтранса о готовящихся изменениях федеральных авиационных правил, где будут прописаны требования к температуре в салонах самолетов

Отмечается, что нормы СанПиН регламентируют требования к температуре на бортах, однако они отсутствуют в главном документе, на который опираются авиаперевозчики — в Федеральных авиационных правилах.

Леонов приветствовал решение Минтранса внести соответствующие поправки. Однако он указал, что в правилах необходимо уточнить, что комфортная для пассажиров температура в диапазоне 20–25 °C должна поддерживаться не только в полете, о чем сказано в СанПиН, но и во время подготовки к взлету, а также в период ожидания, если пассажиры уже на борту, сообщают "Известия".

Ранее Леонов отмечал, что если рейс задержали, когда самолет готовился к взлету, то пилоты выключают двигатели, чтобы экономить топливо. При этом внешнее питание самолета уже отключено. Соответственно система кондиционирования не работает. А двери открыть нельзя без трапа.