"Сбер" повышает суточный лимит для переводов до 30 млн рублей после замечания ЦБ РФ

"Сбер" предоставляет своим клиентам возможность повышать суточный лимит до 30 млн руб. для бесплатных переводов онлайн на свои счета в других банках.

Об этом заявила пресс-служба кредитной организации. Там указали, что в мобильном приложении банка по умолчанию действуют суточные лимиты, чтобы защитить клиентов от мошенников. При этом клиент может самостоятельно управлять суточным лимитом, повысив его до 30 млн руб.

На сайте банка говорится, что подтвердить увеличение лимита до 30 млн руб. можно с помощью биометрии. При использовании Систем быстрых платежей (СБП) для перевода клиенту потребуется провести 30 операций по 1 млн руб. Как отметили в "Сбере", это связано с тем, что в СБП наложен соответствующий лимит на одну операцию.