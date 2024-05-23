Для бойцов СВО увеличили возраст поступления в вузы

Для участников специальной военной операции повысили предельный возраст поступления в военные вузы.

Он увеличился с 27 до 30 лет. Также в текущем году ветеранам спецоперации предоставят квоты в 10% от общего количества поступающих. Бойцы, получившие государственные награды в ходе боев, получат дополнительные 10 баллов к вступительному рейтингу. Кроме того, в 2024 году для всех категорий абитуриентов продлят срок подачи документов — с 1 мая до 20 июня.

Это позволит военным вузам получить дополнительное количество мотивированных курсантов.

Как заявил военный эксперт Василий Дандыкин, в перспективе участники СВО должны стать основой армии. По его словам, "люди с боевым опытом — лучшая смена". Отмечается, что "они ценились во все времена и во всех армиях", сообщают "Известия".