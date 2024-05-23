Путин поддержал намерение Артамонова и Шумкова идти на выборы

Глава государства Владимир Путин поддержал намерение Игоря Артамонова участвовать в выборах губернатора Липецкой области в сентябре.

"Далеко не все сделано в регионе, многое предстоит сделать, развить. Прошу поддержать мое выдвижение на пост губернатора Липецкой области на второй срок", - сказал глава региона во время встречи с российским лидером.

"Игорь Георгиевич, я, разумеется, поддерживаю вас. Вы работаете напряженно, и результаты видно", - ответил на это президент.

Также Путин поддержал намерение губернатора Курганской области Вадима Шумкова участвовать в выборах на пост главы региона в сентябре. Глава государства отметил, что он напряженно работал на этом посту, однако указал, что губернатору необходимо добиться поддержки граждан - "напрямую к людям идти, показывать, что сделано, и говорить, что планируете".

Об этом президент отметил на встрече с главой Курганской области.