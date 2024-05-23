МВД РФ выплатит семье убитой студентки Пехтелевой 700 тысяч рублей за халатность

Заводский районный суд Кемерово частично удовлетворил иск родственников убитой студентки Веры Пехтелевой к МВД России.

Суд обязал ведомство выплатить родственникам 700 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за халатность полицейских: 600 тыс. руб. получат родители, еще 100 тыс. — дядя. При этом близкие девушки требовали 7,5 млн руб. компенсации.

23-летнюю Веру Пехтелеву в январе 2020 года убил ее бывший молодой человек Владислав Канюс. Девушка пришла к нему забрать вещи. Он нанес ей 56 ран, а затем задушил шнуром от утюга. Убийство длилось 3,5 часа.

Соседи вызывали сотрудников правоохранительных органов не менее семи раз, однако они не приехали на вызов.

Убийство девушки получило общественный резонанс. В июле 2022 года Канюса приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Для не приехавших на вызов полицейских прокурор запросил по 3,5 года колонии общего режима по статье о халатности. В июле 2023 года пять сотрудников МВД приговорили к условным срокам. Майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева приговорены к 2 годам лишения свободы условно, диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева — к 1,5 года лишения свободы.

В июне 2023 года родители Пехтелевой рассказали, что Канюс вышел на свободу и мог вступить в ЧВК "Вагнер" для участия в специальной военной операции. 8 ноября прошлого года отец Пехтелевой заявил, что прокуратура Ростовской области известила его о помиловании убийцы, сообщает РБК.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что осужденные, которые получают помилование за участие в специальной военной операции, "искупают кровью свое преступление на поле боя". Так он ответил на вопрос о Канюсе, который был амнистирован.