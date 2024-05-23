Годовая инфляция в России превысила 8%

Инфляция в России с 14 по 20 мая составила 0,11%.

Как сообщает Минэкономразвития в своем обзоре на основе данных Росстата, в годовом выражении показатель ускорился до 8,1%. В секторе продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,06%. Дефляция на плодоовощную продукцию ускорилась до -0,73%.

На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,13%. Баранина, консервы мясные для детского питания подорожали на 0,6%, мясо кур — на 0,5%, говядина, свинина, сосиски, сардельки — на 0,2%. Картофель стал дороже на 7,9%, лук репчатый — на 6,9%, морковь — на 4,7%, столовая свекла — на 4,2%, капуста белокочанная — на 3,2%, яблоки — на 1,5%, бананы — на 0,6%.

Куриные яйца подешевели на 1,6%, гречневая крупа на 0,2%, вермишель на 0,1%, огурцы на 10,4%, помидоры на 6,1%.

Ранее сообщалось, что в России совокупная наценка на социально значимые товары снизилась в 2,5 раза, до 6,4% по итогам 2023 года. В 2022 году этот показатель находился на уровне 16%.