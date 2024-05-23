23 Мая 2024
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Фото: Накануне.ru

Новак исключил стопроцентную защиту объектов ТЭКа от украинских атак

На 100% защитить российские предприятия топливно-энергетического комплекса от атак со стороны Вооруженных сил Украины нельзя.

Как заявил в интервью телеведущему Павлу Зарубину вице-премьер России Александр Новак, существует соответствующее законодательство о безопасности объектов ТЭКа, в рамках которого проводятся защитные меры безопасности.

"И, конечно, на 100% исключить [атаки] невозможно, иногда случаются те ситуации, которые были. Тем не менее, идет и восстановление быстрыми темпами для того, чтобы обеспечивать работу предприятий в полном объеме, и совершенствуются различные механизмы и технологии защиты объектов — эта работа идет в постоянном режиме", — указал вице-премьер.

В мае был атакован завод в Калужской области, Волгоградский НПЗ, предприятие в Туапсе, Славянский НПЗ.

Теги: Новак, ТЭК, ВСУ


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