Новак исключил стопроцентную защиту объектов ТЭКа от украинских атак

На 100% защитить российские предприятия топливно-энергетического комплекса от атак со стороны Вооруженных сил Украины нельзя.

Как заявил в интервью телеведущему Павлу Зарубину вице-премьер России Александр Новак, существует соответствующее законодательство о безопасности объектов ТЭКа, в рамках которого проводятся защитные меры безопасности.

"И, конечно, на 100% исключить [атаки] невозможно, иногда случаются те ситуации, которые были. Тем не менее, идет и восстановление быстрыми темпами для того, чтобы обеспечивать работу предприятий в полном объеме, и совершенствуются различные механизмы и технологии защиты объектов — эта работа идет в постоянном режиме", — указал вице-премьер.

В мае был атакован завод в Калужской области, Волгоградский НПЗ, предприятие в Туапсе, Славянский НПЗ.