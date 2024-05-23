"В Ленобласти рады детям": Комплекс мер поддержки пополнился региональным маткапиталом при рождении 1 и 2 ребенка

В Год семьи губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении в регионе дополнительной меры поддержки семей – регионального материнского капитала при рождении 1 и 2 ребенка. Размер выплаты составит соответственно 140 и 70 тысяч рублей.

«В Ленобласти рады детям. Мы ищем возможности поддерживать все семьи, в которых растут дети», – подчеркнул губернатор.

Документ разработан и подписан в мае 2024 года, а получить выплату смогут все семьи Ленобласти, в которых дети родились в 2024 году – в Год семьи. Условием для получения выплаты является возраст матери: до 27 лет (включительно) при рождении первого ребенка и до 30 лет (включительно) при рождении второго. В особых случаях выплату может получить и отец ребенка.

Необходимо отметить, что в Год семьи в Ленобласти разработан целый комплекс новых мер социальной поддержки семей с детьми.

Александр Дрозденко в своем телеграмм-канале отметил: «Ленобласть научилась перестраивать меры социальной поддержки, исходя из потребностей ленинградских семей и изменений ситуации. Все поправки — в пользу семей с детьми».

Так, в 2024 году в регионе на 4,6% индексированы выплаты по мерам соцподдержки, на 9% — по мерам, связанным с оплатой ЖКУ, отменен критерий нуждаемости при предоставлении транспортного средства для многодетных семей, где 6 и более детей, продлен срок предоставления земельного капитала для многодетных семей на 1 год, увеличен размер ежемесячной выплаты на содержание детей опекунам и приемным семьям, а также открыт семейный МФЦ в Тихвине.

В настоящее время региональные власти разрабатывают муниципальный стандарт поддержки семей с детьми по 7 компонентам: земля и инфраструктура, детские сады и школы, спортивные и детские площадки, адресная помощь, досуг, поощрение за воспитание, ценности и традиции.

В части поддержки многодетных семей также есть новации. Среди них — сертификат, уменьшающий стоимость путевки в детский лагерь, увеличение мощности предоставляемого многодетным семьям авто до 250 лошадиных сил, целевые выплаты на лекарства для многодетных, как дополнительная социальная выплата. Сейчас в Ленинградской области проживает более 20 тысяч многодетных семей.

В 2024 году также выросла ежемесячная выплата для содержания ребенка, находящегося под опекой и попечительством. С 1 января размер выплаты устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в Ленинградской области — 15 739 рублей. В 2023 году размер выплаты составлял 9585 рублей для детей в возрасте до шести лет, 12 520 рублей — для детей старше шести лет.

Напомним, что в Ленобласти вручаются региональные знаки отличия - «Слава Матери» и «Отцовская доблесть». Практики региона в области повышения рождаемости высоко оцениваются на федеральном уровне.

«Особенно значимой сегодня темой является повышение рождаемости, программа Ленинградской области в этом направлении была принята летом 2023 года и получила высокую оценку министерства труда России. Ленобласть рада поделиться своими решениями, также мы всегда находимся в поиске новых инструментов, которые будут способствовать качественным изменениям», - отмечает председатель комитета по социальной защите населения Ленобласти Анастасия Толмачева.

Напомним, в региональной программе по повышению рождаемости утверждены целевые значения по рождаемости в Ленинградской области. Так, на 2023 год — это 12 922 ребенка, на 2024 год — 13 245 детей, на 2025 год — 13 601 ребенок. В 2022 году в регионе родилось 12 082 ребенка. Соответственно к 2025 году регион планирует увеличить рождаемость на 12,6%.

«Ленобласть постоянно увеличивает количество мер социальной поддержки семьи. Президент объявил текущий год — Годом Семьи, поэтому мы продолжим ставить помощь ленинградским родителям в приоритет, чтобы и дети росли в здоровой и счастливой среде, и родители могли продолжать развиваться как личности», — считает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.