ФАС завела на МТС дело по росту цен на связь для 30 миллионов абонентов

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении МТС. Надзорное ведомство считает, что компания в марте и апреле 2024 года "повысила стоимость услуг связи для более чем 30 млн абонентов в среднем на 8%".

"ФАС России установила, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтвержденным. Такие действия компании ущемляют интересы абонентов", - говорится в сообщении ФАС.

В МТС заявили, что представили в службу все экономические обоснования повышения тарифов. "Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи", - приводит РБК слова представителя мобильного оператора.