АСИ представило Путину стратегию развития Приазовья

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило президенту Владимиру Путину стратегию развития Приазовья до 2040 г.

Приазовье рассматривается в качестве макрорегиона, который включает в себя Краснодарский край, Ростовскую, Херсонскую, Запорожскую области, ДНР, ЛНР, а также Крым.

В Приазовье сосредоточены предприятия промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства. Здесь находится ряд крупных портов и аэропортов, по его территории проходят федеральные автодороги и железнодорожные пути, сообщает в своем telegram-канале АСИ.