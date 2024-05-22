22 Мая 2024
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Экономика За рубежом
Фото: Reuters/Benoit Tessier

Мировые цены на никель взлетели на фоне бунта во французской колонии Новая Каледония

Мировые цены на никель бьют рекорды на фоне дестабилизации ситуации в Новой Каледонии – тихоокеанской заморской территории Франции, где вспыхнуло восстание.

Новая Каледония, находящаяся под властью Франции более 170 лет, обладает одними из крупнейших в мире запасами никеля (оцениваются в 25% от общемировых).

Беспорядки вспыхнули после того, как французские законодатели одобрили изменения к конституции Франции, которые позволят жителям, прожившим в Новой Каледонии десять лет, голосовать на местных выборах. Жители территории опасаются, что так власть на островах перейдет к профранцузским силам, которые выступают против отделения колонии от Франции и провозглашения независимости.

Коренное население архипелага – канаки – добиваются независимости, потомки французов и переселенцы хотят остаться в составе Франции. Общая численность населения территории составляет 270 тыс. человек.

5 мая Франция объявила на островах чрезвычайное положение сроком на 12 дней. В провинцию были введены около 1 тыс. военнослужащих для усиления местных полицейских, которые потеряли контроль над некоторыми районами столицы.

Значительная доля экономики архипелага связана с никелем: на него приходится до 90% экспорта, в отрасли заняты около четверти трудоспособного населения.

Цены на никель подогреваются не только событиями в Новой Каледонии, но и санкциями в отношении российского никеля. Теперь стоимость тонны никеля превышает $20 тыс. впервые с сентября прошлого года.

Теги: никель, новая каледония, франция, бунт


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