Не город бесов, а столица байкеров. Екатеринбург примет масштабный фестиваль мотокультуры "Движение"

Екатеринбург примет фестиваль мотокультуры, музыки и спорта "Движение". Организаторы пообещали горожанам не только зрелищное мотошоу, но и различные активности в виде литературного фестиваля, чемпионата по шахматам, кинофестиваля, лекций, выставок, гастрофеста и многого другого. Главный пункт программы - мотопробег из Верхней Пышмы до Екатеринбурга.

По словам замдиректора Фонда святой Екатерины - генерального партнера фестиваля, Татьяны Прусевич, один из шести маршрутов фестиваля протянется через самые известные в Свердловской области православные храмы и завершится в часовне святой Екатерины в Екатеринбурге, где и состоится молебен. О других маршрутах организаторы пока не рассказали, однако заявили, что на мотопробег подали заявки уже более 30 уральских мотоклубов. Присоединиться может кто угодно - для этого необходимо быть в экипировке, соблюдая правила безопасности, и приехать 8 июня к Музейному комплексу УГМК в Верхней Пышме, откуда в 13.00 начнется движение колонны.

Для пеших уральцев подготовлена не менее увлекательная программа на 30 площадках и 4 сценах Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Как утверждают организаторы, маршрутный лист специально был составлен таким образом, чтобы никто из гостей не смог побывать на каждой из активностей и вернулся на следующий год за новыми впечатлениями. А это более чем возможно, ведь Екатеринбург в буквальном смысле решили превратить в столицу байкеров, о чем заявил и замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

"Радует, что в этом году мы уже можем называться, хотя бы на один раз, столицей байкерского движения мотоспорта. Во всяком случае, я бы хотел, чтобы это было так. Когда в регион прибывают люди из разных городов, стран и ассоциируют наш могучий регион не только с металлургией, промышленностью, но еще и с такими событиями, мне кажется, это демонстрирует уникальность людей, которые живут в Екатеринбурге. Мы поддержали инициативу, потому что, я считаю, что такое мероприятие очень необходимо для позиционирования региона с точки зрения новых проектов",- заявил Дорохин.

Его поддержала и начальник Управления по физической культуре и спорту Екатеринбурга Людмила Фитина, добавив, что открытие мотосезона и проведение фестиваля позволит привлечь в уральскую столицу новую аудиторию с восточной и западной части России.

Екатеринбург не зря был выбран в качестве основной точки для проведения "Движения". Подробно об этом рассказал сопредседатель оргкомитета фестиваля, идеолог и организатор фестиваля скорости на льду "Байкальская миля", а также Московского мотофестиваля, выставок "Мотозима", "Мотовесна", "Поехали!" Дмитрий Хитров.

"Исторически Урал, Свердловская область и Екатеринбург - это без преувеличения центр мотожизни России. Это географический центр, поскольку, если разделить всех мотоциклистов - на запад и восток, то как раз мы сейчас находимся в центре. И здесь как раз сойдутся исторические потоки. С точки зрения спорта, здесь тоже центр, потому что Федерация спорта Урала много лет уверенно занимает первое место по мотокроссу и многим другим спортивным дисциплинам. И все время на слуху, что спортсмены с Урала - это самые крутые ребята", - заявил Хитров.

По словам сопредседателя оргкомитета фестиваля "Движение", председателя ассоциации "Федерация свободных байкеров" Владимира Кашкина, многолетний опыт участия во всемирных мотофестивалях показал, что все самые классные мероприятия всегда возникают на географических точках пересечения, коей и является Екатеринбург. Теперь же есть шанс сделать город не просто транзитом, где можно поесть и переночевать, а главным местом проведения крупного фестиваля и туристической меткой для мототуристов.

Кашкин заверил, что при создании культурной программы "Движения", слово "культура" было основополагающим. Главной целью является продемонстрировать, что образ стереотипного маргинала в косухе уже устарел: сейчас в байкерском движении множество направлений - от трюков и музыки до еды и искусства.

Программа будет разделена на четыре темы: движение мотора, культуры, музыки и стихий. В рамках первого пройдут показательные выступления в дисциплинах эндуро, FMX и стантрайдинг, выставка мотоциклов, кастом-шоу "Железное дело" и детская мотошкола по техническим видам спорта, где юные уральцы смогут покататься на железном коне.

Культурная составляющая включает литературный фестиваль "Литоцикл", посвященный мотопутешествиям, мотокультуре и Уралу, кинофестиваль "УРАЛ. КИНО. ДВИЖЕНИЕ", открытый шахматный турнир среди горожан Blues&Chess на Вайнера, фотовыставки, а также астрофестиваль, фестиваль фудтраков и кулинарные мастер-классы от шести лучших шеф-поваров России.

Окунуться в музыку помогут L'ONE, Uma2rman, Папин Олимпос, OTYKEN, Ундервуд, EAZY DIZZY, Bob and the Monsters, Blues bastards, диджей Fantastic Fresh и даже филармонический оркестр. Все они выступят в Историческом сквере Екатеринбурга на капсуле времени. Тем временем, на Вайнера будет звучать блюз, а в парке спорткомплекса "Динамо" отобранные организаторами уральские музыканты сразятся за возможность выступить на фестивале SUZDAL BLUES в Суздале и на главной сцене на Плотинке в 2025 году.

Почувствовать стихию движения можно будет на двух площадках: акватории городского пруда, где пройдут Всероссийские соревнования по флайдбордингу и ховербордингу, а также на стадионе "Динамо". Там планируются спортивные игры "Движение смелых" с надувной полосой препятствий, которую можно пройти всей семьей.

Верхняя Пышма тоже не разочарует. Впервые в истории сцена для музыкантов будет расположена на самом большом в мире БелАЗе, где выступят известные музыканты и диджеи.

С полной программой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля "Движение".

Организаторы обсудят с УГИБДД Свердловской области ограничения, которые будут введены на дорогах во время мото- и автопробегов. Первый до столицы Урала пройдет в субботу 8 июня - его специально запланировали на время, когда екатеринбуржцы уезжают из города на дачи. В воскресенье же пройдет автопробег, но уже из Екатеринбурга, когда уральцы будут возвращаться домой. Соблюдение правил безопасности также будет контролироваться организаторами фестиваля и правоохранительными органами.

Для удобства создана карта, откуда участники и гости фестиваля буквально могут собрать понравившиеся активности в подобие корзины и проложить собственный маршрут.

Фестиваль "Движение" проводится при поддержке области, Екатеринбурга и отдельных организаций.

Во время фестиваля пройдет благотворительная акция по поддержке детских домов.

"Мы сейчас активно сотрудничаем с 13 домами Свердловской области, отбираем детские рисунки, которые станут сюжетами для фестивальных футболок. Купив такую футболку, можно будет поддержать детские дома. Помимо этого будет много мерча, его также будут выдавать на Плотинке", - добавили организаторы.

Мотофестиваль "Движение" пройдет 8 и 9 июня.