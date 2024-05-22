Из КРТ исключат малометражное жилье

ДОМ.РФ исключит из перечня типов жилья, которые будут создаваться в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) по итогам аукционов госкомпании, малометражное жилье.

Речь идет о студиях и однокомнатных квартирах площадью менее 33 кв. м, пишет ТАСС.

В Правительстве считают, что только лишь за бюджетные деньги расселить "аварийку" невозможно. Власти планируют привлечь к решению проблемы инвесторов комплексного развития территорий (КРТ). По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, жилищный нацпроект предполагает вовлечь в строительство 1 млн га к уже имеющимся 4 млн га в черте российских населенных пунктов.

Эти площади можно изыскивать внутри существующих городов или "прирезать" прилегающие к городам территории. Последнее проще, но дороже, поскольку потребуется строительство дорог, сетей, социалки. А КРТ – "возможность более эффективно использовать территорию".

При этом закон о КРТ может быть доработан. Так, из регионов поступают предложения распространить программу на ИЖС и на уже упомянутые прилегающие территории.

"Мы уже вводим 100 млн кв. м жилья в год [по программе КРТ], задача – дойти до 250 млн", - сказал Хуснуллин, выступая в Госдуме