В Подмосковье загорелась электричка

На ж/д станции Поварово в Солнечногорском районе Подмосковье загорелась электричка. Возгорание началось на крыше электропоезда. По предварительным данным, никто не пострадал, всех пассажиров эвакуировали. На место ЧП направлен пожарный поезд. Движение по ветке ограничено. Пока пожарным не удается справиться с огнем, им охвачено уже два вагона.

Ранее в Екатеринбурге рано утром в среду, 22 мая, на остановке "Переулок Рижский" в трамвае 1-го маршрута произошло возгорание крышевого оборудования. На место выезжали пожарные. Из-за инцидента было задержано движение нескольких трамвайных маршрутов, после чего обгоревший состав увели в депо в сопровождении аварийной бригады. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из трамвая эвакуировались 30 человек. Как сообщали в МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.