22 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Яна Бахтина

Пикетирующий отец ребенка с СМА встретился с вице-губернатором, у которого оказалась "другая информация"

Вышедший сегодня на пикет екатеринбуржец Дмитрий Бахтин – отец маленького Миши с СМА, которому Минздрав не хочет выдавать положенное лекарство – сумел встретиться с вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым. Дмитрий рассказал ему о ситуации, однако чиновник заявил, что у него "другая информация".

Напомним, сегодня Бахтин пикетировал возле здания уральского полпредства и вновь обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь. Через некоторое время к нему приехали полицейские, но задерживать уральца не стали.

Как рассказала супруга Дмитрия и мать ребенка Яна Бахтина, во время пикета из здания полпредства вышел свердловский вице-губернатор Олег Чемезов, которого ждала машина.

Дмитрий Бахтин и Олег Чемезов(2024)|Фото: скриншот с видео, предоставленном Яной Бахтиной

"Дима сразу же обратился к нему за помощью. На просьбу Димы об обеспечении маленького Миши необходимыми препаратами Олег Леонидович ответил, что они, Минздрав Свердловской области, и так обеспечивают его всем необходимым. Дима объяснил: лекарство Миша получает не от них, а исключительно за счет средств благотворителей, а Минздрав никак не участвует в помощи ребенку. На что Чемезов сказал, что он обладает совершенно другой информацией", - рассказала Накануне.RU Яна.

По ее словам, какой именно информацией он обладает, чиновник уточнять не стал, а вместо этого сел в машину и уехал.

"Либо Минздрав обманывает администрацию губернатора и утверждает, что все же обеспечивает ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством, либо Чемезов просто что-то недоговаривает", - полагает Яна Бахтина.

Напомним, что этой зимой родители мальчика с диагнозом СМА выиграли суд у свердловского Минздрава, но вопрос по обеспечению Миши лекарственным препаратом "Рисдиплам" все еще не решен.

Теги: Бахтин, Чемезов, ребенок, пикет


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