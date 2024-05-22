Из пермских магазинов "ЖизньМарт" убрали из продажи еду после отравлений в Екатеринбурге

В пермских "ЖизньМарт" убрали из продажи еду, которой могли отравиться жители Екатеринбурга, сообщает РБК Пермь.

Сеть сняла с продажи в Перми всю продукцию, которую ели гости в Екатеринбурге. Также остановлены погрузки от этих производителей. Аналогичные меры приняли в Тюмени.

Напомним, с 16 мая в свердловский Роспотребнадзор поступили сведения о 18 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди жителей уральской столицы, употреблявших продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт".

Результаты лабораторных исследований показали, что заболевания вызваны различными возбудителями – сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами. Специалисты территориальных отделов управления Роспотребнадзора в Екатеринбурге проводят эпидемиологическое расследование по каждому случаю заболевания.

Для установления источника инфекции и ее передачи будут проведены проверки магазинов, организаций-поставщиков и распределительных центров. Также для лабораторных исследований отбираются пробы пищевой продукции, сырья, дезсредств, воды из магазинов и биоматериала от сотрудников всех задействованных в торговой цепочке организаций.

Реализация продукции, которую употребляли заболевшие уральцы, приостановлена. Эпидрасследование продолжается.