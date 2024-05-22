ЦБ пригрозил банкам, не устранившим ограничения суточных переводов между счетами

Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 млн руб., которые по закону можно переводить без комиссии, говорится в сообщении Центрального банка России.

Регулятор разослал банкам рекомендацию в кратчайшие сроки отказаться от нарушения закона, если они есть.

"Человек имеет право перевести всю сумму или ее часть между своими счетами с применением любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания — как по реквизитам счета, так и через Систему быстрых платежей. Исключения составляют переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт", - добавили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что Сбербанк сохранил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки после 1 мая, когда вступил в силу новый закон. "Данные меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества. Переводы свыше текущих лимитов клиент может совершить через другие каналы", - цитирует РБК представителя банка.