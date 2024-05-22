В больнице Самары подростки избили ребенка

В Самаре подростки избили ребенка в больнице. На появившуюся в сети видеозапись обратили внимание сотрудники областной прокуратуры.

По предварительным данным, вечером 21 мая трое несовершеннолетних, находясь в палате одной из больниц, избили ремнем мальчика. Вскоре стало известно, кто именно бил пострадавшего, опрошены работники медицинского учреждения.

Решается вопрос о том, будут ли какие-то санкции против вероятных исполнителей экзекуции, а также их родителей, сообщает прокуратура Самарской области.