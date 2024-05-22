ФК "Урал" объявил о заключении контракта с бразильским защитником Итало

Екатеринбургский ФК "Урал" заключил полноценный контракт с молодым бразильским защитником Итало.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, соглашение с игроком рассчитано на три года. Защитник пришел в "Урал" в июле прошлого года на правах аренды из португальской "Санта-Клары". Теперь 22-летний футболист стал полноправным игроком команды Виктора Гончаренко.

В нынешнем сезоне Итало провел 30 матчей.

Напомним, что почти сразу после перехода в "Урал" у бразильца случился приступ аппендицита. Ему делали экстренную операцию в 40-й горбольнице Екатеринбурга.