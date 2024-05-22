Для 70 тыс. устаревших лифтов в российских домах продлят срок службы

Из-за отсутствия средств на ремонт и замену в России на пять лет продлят срок службы 70 тыс. устаревших лифтов, заявил глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

По его словам, к 1 января 2025 года у 70 тыс. лифтов в российских домах завершится 25-летний срок службы. Всего в стране эксплуатируется более 600 тыс. лифтов, в некоторых регионах износ составляет более 50% от всех имеющихся лифтов, передает ТАСС.

В феврале этого года в Минстрое заявили, что взносов на капремонт не хватает на замену лифтов. Средний взнос на капремонт в регионах составляет 8-9 руб., в месяц за один квадратный метр, средняя стоимость лифта – 2-3 млн руб.

В министерстве отмечают, что заменить лифты можно с отсрочкой, рассрочкой оплаты по договору подряда, с применением механизма факторинга, но далеко не все в регионах знают про эти способы оплаты. В некоторых регионах власти субъекта готовы софинансировать часть работы.