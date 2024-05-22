Гайдаровский форум перезапустят с другим названием и другим содержанием

Российская академия народного хозяйства и госслужбы в 2025 году перезапустит Гайдаровский форум под новым названием, передает ТАСС со ссылкой на ректора вуза. Тематика форума теперь будет не столько экономическая, сколько профильная для вуза – посвящена госслужбе.

Гайдаровский форум проводился с 2010 по 2022 годы. Его курировали глава Минфина Антон Силуанов и бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. В форуме никогда не участвовал Владимир Путин (хотя он регулярно направлял участникам приветствие), зато Дмитрий Медведев в бытность и президентом, и председателем правительства часто появлялся на мероприятии. Считается, что Гайдаровский форум был дискуссионной площадкой с подчеркнуто либеральными взглядами.